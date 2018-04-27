В Чебоксарах завершились отборочные соревнования для WorldSkills Russia

Выбирали химиков и электронщиков

В Чебоксарах завершились отборочные соревнования для участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в августе этого года в Южно-Сахалинске.

На базе тренировочного полигона Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа (МЦК–ЧЭМК) лучших выбирали в двух компетенциях: «Электроника» и «Лабораторный химический анализ».

За право представлять свой регион в финале, напомним, боролись 69 победителей региональных чемпионатов из 36 субъектов России. Были среди них и три участника из Чувашии — студент 3-го курса МЦК–ЧЭМК Иван Перепелкин, десятиклассница новочебоксарской школы № 14 Надежда Кузьмина и студентка Новочебоксарского химико-механического техникума Виолетта Карпова. Как сообщают в МЦК–ЧЭМК, пока результаты ребят неизвестны — все данные отправили в Москву, где в июне, как только завершатся отборочные чемпионаты по всей стране, назовут имена финалистов.

В регионах, кстати, отборочные этапы в самом разгаре, и ребята из Чувашии там тоже активно выступают. В эти дни в Подмосковье, например, студент 3-го курса МЦК-ЧЭМК Алексей Алексеев участвует в финальном чемпионате по компетенции «Промышленная робототехника». А в мае молодые профессионалы из Чувашии поедут на отборы в Москву, Ярославль, Самару, Великий Новгород, Свердловскую область, Тюмень, Казань, Якутск, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Чувашская столица также еще раз примет конкурсантов WorldSkills Russia. С 12 по 21 мая на базе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции пройдут отборочные соревнования по компетенции «Поварское дело».

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Химики из Новочебоксарска Надежда Кузьмина (слева) и Виолетта Карпова надеются увидеть свои фамилии в списках финалистов.