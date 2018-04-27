Дедушка с бабушкой плохому не научат

Все больше людей, устав от городской суеты, ищут гармонии и спокойствия на природе среди родных и близких. ТК «Терминал» готов содействовать этим семьям в реализации мечты о собственном доме.

— Крепкие чувашские семьи издревле ассоциировались с совместной жизнью нескольких поколений, — говорит генеральный директор торгового комплекса Владислав Никитин. — При этом, проживая под одной крышей, огромное влияние на своих внуков имело старшее поколение — бабушки и дедушки, которые плохому точно не научат.

Большой семье большой комфортный дом просто необходим. Мечта о собственном доме, уверено руководство «Терминала», реальна. В том числе — для многодетных семей. Около 6,7 тыс. многодетных семей в Чувашии уже предоставлены участки в собственность для индивидуального строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Но большинство этих участков пустует, во всяком случае, о массовом строительстве речи не идет.

Где-то мешает отсутствие сетей газо- и электроснабжения, водопровода, а многие попросту боятся, что не осилят стройку. Специалисты ТК «Терминал» рекомендуют: «Прочь сомнения! Было бы желание — и все у вас получится». Предлагаемые торговым комплексом технология строительства и стеновые материалы — полкирпича облицовки в сочетании с газобетонным утеплителем — позволяют в разы удешевить строительство. Скажем, минимальная стоимость квадратного метра в чебоксарских новостройках без отделки сегодня составляет 32 тыс. рублей. Смело можете поделить эту сумму на 2, а то и на 2,5 — квадратный метр построенного вами на своем участке дома при содействии ТК «Терминал» обойдется именно в такую сумму.

При этом «Терминалом» на своих складах еще зимой накоплен огромный запас (сотни видов и цветов!) облицовочного кирпича и газобетонных блоков. Их пока еще можно купить по зимним, более низким, ценам. Только вот как долго можно будет их удерживать — еще вопрос. Строительный сезон вот-вот начнется, и продажа кирпича, газобетона набирает обороты. А спрос, как известно, подогревает цены. Поэтому откладывать приобретение строительных материалов на завтра уже никак нельзя.

Ждем вас по адресу: г. Чебоксары,

Канашское шоссе, д. 7/1, Альгешево,

ТК «Терминал»;

тел.: (8-8352) 30-55-10, 30-55-15;

www.terminaltk.ru

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