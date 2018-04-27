«Скорая» — круглосуточно

Даже в праздники никто не застрахован от недугов или травм. Поэтому стоит учесть, что в конце апреля и в первые дни мая расписание работы больниц и поликлиник меняется.

Напомним, суббота, 28 апреля в этом году обычный рабочий день. А в понедельник, 30 апреля доктора трудятся по расписанию субботы, врач к вам придет, если вы его вызовете с 8 до 12 часов. 30 апреля, 1, 2 и 9 мая — выходные.

«Скорая помощь», которую с мобильного телефона нужно вызывать по номеру «103», работает без выходных круглосуточно.

Дети, которые нуждаются в питании молочных кухонь, голодными не останутся. Выходными будут 29 апреля, 1 и 9 мая. В остальные дни молочные кухни работают по обычному графику.

Медицинская помощь в неотложной форме с 29 апреля по 2 мая и 9 мая будет оказываться круглосуточно в приемных покоях больницы скорой медицинской помощи, республиканской детской клинической больницы и Чебоксарской городской клинической больницы № 1.