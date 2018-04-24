В Чувашии установлен пожароопасный сезон

Готовность республики к прохождению пожароопасного сезона 2018 года обсуждена в ходе еженедельного совещания Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств 23 апреля.

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров сообщил, что с начала года на территории республики зарегистрировано 259 пожаров, в результате которых погиб 21 человек, 15 из них находились в нетрезвом состоянии. Материальный ущерб от пожаров составил более 30 млн рублей.

Вениамин Петров обратил внимание на рост количества пожаров из-за неисправности печей и дымоходов, неосторожного обращения с огнем.

Правительством Чувашской Республики принято постановление о начале пожароопасного сезона с 23 апреля 2018 года. Утвержден перечень населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей, садовых, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, прочих объектов экономики, подверженных угрозе лесных пожаров. Разработан перечень противопожарных мероприятий, которые необходимо провести муниципалитетам до начала пожароопасного периода.

С 28 апреля 2018 года на территории республики устанавливается особый противопожарный режим. Виновные в нарушении требований законодательства в области пожарной безопасности в лесах будут привлекаться к административной ответственности. С прошлого года штрафные санкции выросли. Граждан могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, должностных лиц – до 50 тыс. рублей, юридических лиц – до 1 млн рублей.

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям обратил внимание, что пик возникновения пожароопасной ситуации приходится на май. ГКЧС Чувашии настоятельно рекомендует всем гражданам быть в пожароопасный период особенно бдительными.

Глава республики Михаил Игнатьев призвал поддержать все силы и средства в повышенной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в пожароопасный сезон.

Профильным министрам и главам администраций муниципальных районов и городских округов поручено своевременно принять меры по выполнению плановых противопожарных мероприятий, организовать информирование населения. Особое внимание следует уделить территориям, прилегающим к железным дорогам.