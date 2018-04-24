О работе медицинских организаций с 29 апреля по 2 мая и 9 мая 2018 года

Работа медицинских организаций, подведомственных Минздраву Чувашии, по оказанию медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях будет организована в следующем порядке:

28 апреля 2018 г. – рабочий день;

29 апреля 2018 г. – выходной день;

30 апреля 2018 г. — по графику субботы, медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8:00 до 13:00 часов с приемом вызовов до 12:00;

1 мая 2018 г. – нерабочий праздничный день;

2 мая 2018 г. – выходной день;

9 мая 2018 г. – нерабочий праздничный день.

Оказание медицинской помощи в неотложной форме с 29 апреля по 2 мая 2018 г. и 9 мая 2018 г. будет организовано в круглосуточном режиме в приемном покое Больницы скорой медицинской помощи, Республиканской детской клинической больницы и Городской клинической больницы № 1.

Работа детской молочной кухни и раздаточных пунктов будет организована в следующем порядке:

28 апреля 2018 г. – рабочий день;

29 апреля 2018 г. – выходной день;

30 апреля 2018 г. — по графику работы;

1 мая 2018 г. – нерабочий праздничный день;

2 мая 2018 г. – по графику работы;

9 мая 2018 г. – нерабочий праздничный день.