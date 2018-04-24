Чувашия вошла в десятку лучших регионов России по эффективности здравоохранения

В рейтинге эффективности здравоохранения регионов России Чувашия заняла II место среди регионов, близких по климатогеографическим условиям. Торжественное награждение состоялось 19 апреля в Москве на VI международной конференции «Оргздрав-2018. Эффективное управление медицинской организацией», в которой приняла участие заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Светлана Ананьева.

Оценка эффективности здравоохранения проводилась по международной методике Bloomberg, модернизированной Высшей школой организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ). Наивысший балл получают те регионы, которые достигают более высоких значений ожидаемой продолжительности жизни за меньшие средства (подушевые госрасходы на здравоохранение). Это свидетельствует о высоком уровне эффективности управления, в том числе финансовыми, кадровыми и материально-техническими ресурсами. В этом году ВШОУЗ сформировал рейтинг по четырем группам субъектов РФ, в зависимости от климатогеографических условий. Чувашия заняла II место среди регионов Центральной зоны (Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа).

На протяжении 5 лет конференция «Оргздрав-2018» является главным событием года для руководителей здравоохранения. Участники собираются вместе, чтобы обсудить состояние и пути развития здравоохранения в России, поделиться ежедневными проблемами, обменяться опытом больших и малых побед.

В этом году на конференции обсуждались задачи по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. Цель поставлена в Перечне поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Cобранию. «Это сверхзадача для отрасли здравоохранения, – подчеркнула председатель Оргкомитета конференции «Оргздрав-2018», руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. – Она потребует огромной концентрации усилий глав регионов и организаторов здравоохранения всех уровней. Мы специально скорректировали программу конференции, чтобы обсудить особенности миссии здравоохранения на предстоящие 6 лет, какие программы надо реализовать, и как надо изменить стратегическое и оперативное управление медицинскими организациями».

В Чувашской Республике по итогам 2017 года ожидаемая продолжительность жизни при рождении впервые превысила 72 года и составила 72,73 года. При этом только за год она увеличилась на 1,21 года, и это самый максимальный темп роста этого показателя за всю историю наблюдений в республике, один из самых высоких в стране – на 1,7%, это 16-е место в России.

Значительный вклад в рост ожидаемой продолжительности жизни внесло снижение общей смертности населения: в 2017 году зарегистрирован максимальный темп снижения смертности – на 4,5%, в том числе трудоспособного – на 12,6%. Минувший год был успешным для снижения смертности от так называемых «внешних» причин смерти (все виды транспортных травм, отравлений, самоубийств, утоплений и т.д.) – на 13,4%. Это стало возможным, в том числе, благодаря четкому взаимодействию в 2017 году не только медицинских работников, но и всех заинтересованных сторон – муниципалитетов, органов исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных институтов в рамках реализации муниципальных профилей здоровья.

Благодаря внедрению высокотехнологичных диагностических и лечебных технологий, а также инновационных скрининговых программ, в том числе дистанционных, впервые за последние пять лет в 2017 году зарегистрировано снижение смертности от новообразований – более, чем на 8%.

Безусловный вклад в увеличение продолжительности жизни внесло снижение младенческой смертности, которая с 2012 года сократилась в 1,5 раза, сохраняя лидирующие позиции среди регионов России на протяжении последних 6 лет.

Это результат правильно выстроенной трехуровневой системы здравоохранения – от первичного звена до высокотехнологичных медицинских центров с приоритетом обеспечения шаговой доступности медицинской помощи каждому жителю республики.

В этом направлении было сделано несколько принципиально важных шагов.

Существенно укреплена инфраструктура здравоохранения, в том числе – первичного звена.

Успешно осуществляется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности – в рамках реализации инициативы Главы Чувашской Республики за последние пять лет обновлен каждый четвертый фельдшерско-акушерский пункт. За 3 года открыто 11 новых поликлиник по всем современным стандартам.

В прошлом году для увеличения доступности медицинской помощи сельским жителям запущен новый проект «Мобильная поликлиника», в рамках которого организованы «мультидисциплинарные» бригады в составе ведущих профильных специалистов клиник республики, которыми осмотрено более 9 тыс. сельских жителей, в том числе около 3 тыс. детей.

Особый упор делается на медицину высоких технологий: объемы высокотехнологичных вмешательств в клиниках республики за 10 лет увеличились в 6,2 раза.

Значимыми проектами укрепления здоровья населения республики 2017 года стали реализация проектов «Цеховая медицина», направленного на укрепление здоровья и профилактику профессиональных заболеваний работающего населения, а также «Школьная медицина», целью которого является укрепление здоровья школьников и повышение ответственности как детей, так и их родителей за свое здоровье.

Чувашия первой в России внедрила новую общественную политику сохранения и укрепления здоровья. В 2014 году на основе межотраслевого взаимодействия был разработан Профиль здоровья Чувашской Республики с учетом методологии Всемирной организации здравоохранения – стратегический план по укреплению здоровья.

Наиболее успешной при реализации стратегии профилактики здоровья стала акция «Профиль здоровья семьи» – этот простой инструмент издан и доведен до каждой третьей семьи. Учитывая успешность и востребованность этой акции, разработаны профили здоровья мужского и женского, профиль здоровья ребенка – школьника и дошкольника.

В прошлом году Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым подписан указ о реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Каждый второй проект, инициированный жителями и реализованный в 2017 году, – это проект, направленный на создание условий для укрепления здоровья, строительство спортивных, детских и игровых площадок.

Благодаря реализации межведомственных инициатив, направленных на формирование здорового поведения каждого гражданина, доля курящих в республике снизилась на 23%, потребление алкоголя на душу населения – на 13%. Более 40% жителей республики занимаются физкультурой и спортом.

Главный наш стратегический ориентир – достижение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2025-му году, а к концу следующего десятилетия – уверенно войти в клуб стран «80 плюс». Такой ориентир в этом направлении обозначен Президентом России Владимиром Путиным.

«Медицина для каждого» – новый проект на ближайшие три года, инициированный Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым, который позволит удовлетворить потребность пациентов в доступной и качественной медицинской помощи, а значит, будет способствовать дальнейшему росту продолжительности жизни.