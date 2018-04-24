В Чувашии пройдет акция «Весенняя неделя добра – 2018»

С 23 по 29 апреля в республике пройдет ежегодная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра – 2018». Девиз мероприятия – «Мы вместе создаем наше будущее!».

Акция проводится в рамках реализации проекта «Probonopublicо», поддержанного Фондом президентских грантов и направленного на развитие в регионе корпоративного добровольчества посредством привлечения Советов работающей молодежи.

К участию в акции приглашаются Советы работающей молодежи предприятий и организаций республики, образовательные организации, некоммерческие организации, центры социального обслуживания населения, средства массовой информации, и все, кто разделяет принципы и идеи добровольчества, осуществляющие свою деятельность на территории Чувашской Республики.

Каждый день акции имеет свою тематику:

23 апреля – День добровольца «Спешите делать добро»;

24 апреля – День окружающей среды и защиты животных;

25 апреля – День доброго слова;

26 апреля – День здорового образа жизни;

27 апреля – День истории, памяти и почтения ветеранов;

28 апреля – День чистого двора;

29 апреля ­– День детей.

В программе «Весенней недели добра» и проведение благотворительных концертов, и оказание адресной помощи детям, пожилым и одиноким людям, детским домам, и сбор вещей, книг, игрушек, и мероприятия, посвященные заботе о ветеранах Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Организаторами мероприятия выступают Центр социально-трудовой адаптации молодежи «Перекресток» и Центр молодежных инициатив Минобразования Чувашии.

Дополнительная информация по тел. (8352) 45-53-77 – Людмила Алексеева, методист отдела молодежных проектов Центра молодежных инициатив.