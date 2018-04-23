В Чувашии открыт сезон охоты на дичь

Согласно Параметрам осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Чувашской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, утвержденным Указом Главы Чувашской Республики от 9 апреля 2013 г. № 31, весенняя охота на пернатую дичь разрешена в течение 10 календарных дней, начиная с третьей субботы апреля. Об этом напоминает пресс-служба Минприроды Чувашии.

Сезон охоты на дичь в Чувашии продлится этой весной с 21 апреля по 30 апреля включительно.

В данные сроки разрешена добыча:

1) самцов тетерева на току только из укрытий с 03 часов 00 минут до 09 часов 00 минут;

2) гусей только из укрытий с использованием профилей, чучел, манков на территориях, на которые не распространяется запрет, установленный Правилами охоты;

3) селезней, уток только из укрытий с использованием подсадных уток с 04 часов 00 минут до 09 часов 00 минут и с 18 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, в дополнение к подсадным уткам допускается применение чучел и манков. Одновременное осуществление охоты с одной подсадной уткой разрешается не более двум охотникам.

4) вальдшнепа только на вечерней тяге с 19 часов 00 минут до 22 часов 00 минут. При осуществлении охоты на самцов тетерева, гусей и селезней уток в одном искусственном укрытии одновременно могут находиться не более двух человек.