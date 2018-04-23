Чувашия готовится к Всероссийскому дню посадки леса

21 апреля заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Марина Трофимова, директор КУ «Лесная охрана» Минприроды Чувашии Владимир Курчин и директор БУ «Чебоксарское лесничество» Василий Богданов провели натурный осмотр лесных участков Заволжья. Они оценили лесные культуры, высаженные на площади, где в 2010 году полыхал пожар.

Всего за период с 2011-2017 годы на горельниках восстановлено 3600 га леса, в том числе волонтерами и добровольцами в рамках всероссийских акций – 86 га. Приживаемость лесных насаждений в пределах норматива – более 80 %.

В 2018 году на территории Заволжья в весенний период будет проведено искусственное лесовосстановление на площади 227 га. В настоящее время подготовлен участок для посадки лесных культур силами волонтёров на площади 7 га.

Чувашская Республика готова к началу проведения лесовосстановительных работ. Работы по посадке леса и посеву семян начнутся с установлением благоприятных погодных условий и будут завершены в лучшие агротехнические сроки.