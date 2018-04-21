Глава Чувашии появился в «Инстаграм»

У Главы Чувашии появилась своя страничка в социальной сети «Инстаграм». Первые фотопубликации на ней стали появляться еще в пасхальную неделю.

Есть материалы, где глава региона на заседаниях, во время рабочих поездок и на массовых мероприятиях. Например, в настоящий момент Михаил Игнатьев активно размещает посты, посвященные своему визиту в Крым, где, напомним, с 19 по 21 апреля проходит IV Ялтинский международный экономический форум.

Несмотря на то, руководитель региона зарегистрировался в соцсети недавно, его профиль в «Инстаграмм» уже обрастает новыми подписчиками.

Напомним, еще в прошлом году на одной из пресс-конференций журналисты просили Михаила Игнатьева завести свою страничку в популярной социальной сети. И на встречах Главы республики со студентами не раз задавался вопрос, не желает ли Михаил Игнатьев завести свою страничку в «Инстаграм». Видимо руководитель региона решил прислушаться к активной молодежи.