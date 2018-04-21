В Чувашском УФАС подвели итоги I квартала 2018 года

Подведение итогов работы Чувашского УФАС России за первые три месяца текущего года больше напоминало обсуждение наиболее резонансных и самых распространенных случаев в практике ведомства. Оно и понятно, конкретные примеры иногда говорят больше, чем цифры.

Руководитель управления по республике Вячеслав Борисов отметил общее снижение количества жалоб на нарушение антимонопольного законодательства (153 за первый квартал 2018 года вместо 258 за аналогичный период года прошлого). Объяснил это тем, что с 2016 года права потребителей относятся к ведению Роспотребнадзора, за комитетом остается только разбирательство в отношении завышенных цен. Постепенно граждане привыкают к новому порядку, обращений в адрес управления становится меньше.

На недавнем заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции Михаил Игнатьев призвал Чувашский УФАС повышать эффективность совместной работы во благо жителей республики и соблюдать баланс интересов, решая государственные задачи: «У вас большие полномочия, но надо ими пользоваться добросовестно при решении государственных задач. Кто из работников антимонопольной службы понес ответственность за эту волокиту? Вы эффективно работаете, но когда суды отменяют ваши решения, это говорит о том, что это брак в рассмотрении отдельных вопросов».

Что касается других нарушений антимонопольного законодательства, то предприниматели и организации указывают на создание преимущественных условий на рынках землепользования и пассажирских перевозок, на злоупотребление хозсубъектами доминирующим положением, на нарушение процедуры торгов.Среди предписаний Чувашского УФАС за начало 2018 года есть выданное в адрес «Чувашавтотранса». Ряд маршрутов, по которым предприятие получило право осуществлять перевозки своим автотранспортом, оно все же передало в аренду. Договор с ним в итоге расторгнут, готовятся новые конкурсные процедуры.

Еще одна подконтрольная антимонопольному комитету сфера – закупки. Здесь за рассматриваемый период обращений, напротив, стало больше, причем выше (40% против обычных 30-35%) стала и доля обоснованных. Часто жалуются на закупки, объявленные сельскими администрациями – на непонятную документацию, необоснованные требования к товарам…

В сфере контроля рекламной деятельности дел за три месяца было 13 (в первом квартале прошлого года — 5), и в десяти из них выявили признаки нарушений. Это реклама курительных принадлежностей, отсутствие условий, влияющих на сумму займа, и информации о продавце. Также в УФАС уже воспринимают как традиционные жалобы людей на рекламные звонки и смс. И хотя нередко выясняется, что человек поставил «галочку» о согласии на рекламу, оформляя в магазине бумаги, бывают и обратные случаи. Так, возбуждено дело по информации прокуратуры Ленинского района Чебоксар – туда обратился гражданин с информацией о навязывании по телефону медицинских услуг, причем звонили сразу нескольким членам семьи.

«С сотовыми все понятно – факт разговора налицо. А как быть со звонками на стационарные телефоны» — поинтересовались журналисты. Выяснилось, что главное – записать звонок на диктофон, желательно выяснить при помощи наводящих вопросов имя звонящего и представляемую им компанию, узнать, откуда взят номер телефона… Так ведомству будет легче отреагировать на обращение.