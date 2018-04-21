Михаил Игнатьев на ЯМЭФ-2018: «От динамичного развития межрегиональных связей зависит сила России»

Центральным событием Ялтинского международного экономического форума – 2018 стало пленарное заседание «Будущее мира. Будущее России».

С приветствием от имени Президента РФ Владимира Путина к участникам форума обратился Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Козак. «Насыщенная программа форума нацелена на то, чтобы ближе познакомить инвесторов с богатейшим потенциалом Юга России, с благоприятными условиями для капиталовложений в его экономику. Участникам ЯМЭФ предоставляется отличная возможность наладить прямой диалог с российским бизнесом, а также с руководителями федеральных, региональных и местных органов власти, высказать конкретные предложения по совершенствованию делового климата, наметить перспективы наращивания дальнейшего сотрудничества.

Рассчитываю, что, как и прежде, форум вызовет большой интерес наших зарубежных партнёров, даст старт новым проектам в высокотехнологических отраслях экономики, в сфере культуры, экологии, туризма, строительства», – говорится в приветствии Президента России.

Дмитрий Козак обратил внимание, что участие в форуме представителей 71 страны с 5 континентов мира является ярким свидетельством «бессмысленности политизации экономических отношений». Вице-премьер Правительства России подчеркнул значимость конструктивного диалога при стремительном изменении ситуации в мире. «Такой диалог особенно актуален сегодня, когда стремительно меняются условия экономической деятельности, изобретаются новые внешние ограничения. Здесь нужна солидарность бизнеса и власти, чтобы находить эффективные решения по преодолению барьеров и по созданию благоприятной предпринимательской среды«, – отметил он.

Дмитрий Козак представил основную информацию о социально-экономическом развитии Республики Крым и города Севастополь. Результатом позитивных изменений станет полное снятие инфраструктурных ограничений, подчеркнул он.

С предложениями оптимальных путей решения стратегических задач выступили члены президиума пленарного заседания ЯМЭФ-2018. В их числе – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии, отвечая на вопрос модератора форума – сопредседателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрея Назарова о значимости взаимодействия регионов России, подчеркнул: «От динамичного развития межрегиональных связей зависит сила России. Президент России Владимир Путин ставит четкие задачи реализовывать прорывные проекты на уровне субъектов федерации. Крым имеет огромный потенциал развития».

Михаил Игнатьев рассказал об основных направлениях сотрудничества с Республикой Крым, представил перспективные направления сотрудничества с Чувашией.