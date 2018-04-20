21 апреля в больницах Чувашии пройдет День открытых дверей

21 апреля 2018 года в больницах республики состоится День открытых дверей. В эту субботу пациенты смогут проконсультироваться с врачами общей практики и узкими специалистами.

В Республиканском кардиологическом диспансере врачи-кардиологи и врачи-сердечно-сосудистые хирурги диспансера в этот день проведут консультации всех желающих с 08:00 до 13:00. Записаться можно по телефону регистратуры диспансера (8352) 62-00-25.

Большое внимание при приеме пациентов врачами уделяется коррекции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, важности соблюдения приверженности к лечению, контролю артериального давления дома. При необходимости во время приема проводится электрокардиографическое и ультразвуковое исследование сердца и сосудов.

В свете прошедшей Всероссийской акции «Дети России» День открытых дверей в Республиканском наркологическом диспансере будет посвящен роли семьи в профилактике употребления психоактивных веществ.

Прием граждан в этот день будет осуществляться c 8:00 до 14:00. Врачи психиатры-наркологи проведут в клинике для консультирования граждан по вопросам оказания медико-психологической помощи. Консультативный прием по вопросам профилактики потребления психоактивных веществ, лечения и реабилитации больных с химической зависимостью будут осуществлять врачи психиатры-наркологи, специалисты по социальной работе, социальные работники во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях диспансера по адресам: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 25 (тел. 62-63-63), ул. Пирогова, д. 6 (тел. 23-41-67), г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 27, г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 6.

В детско-подростковом отделении врачи будут осуществлять внеплановый консультативный прием родителей и их детей с целью назначения необходимого лечения и профилактики. Адрес детско-подросткового отделения – г. Чебоксары, пр. Ленина, 25 (контактный телефон 62-63-63).

Также пройдут тренинги для реабилитантов и желающих поправить и сохранить своё здоровье. Телефон регистратуры (8352) 23-41-68.

Прием пациентов только по записи, записаться можно через электронную регистратуру и по телефонам регистратуры 51-36-54, 8-967-476-76-16.

В Городской клинической больнице №1 пациентам предоставляется возможность проконсультироваться у врачей общей (семейной) практики, специалистов узкого профиля, по направлению пройти диагностические исследования. Будет работать центр здоровья и кабинет диспансеризации.

В целях рационального использования времени и врачей, и пациентов открыта запись на День открытых дверей по телефону 8 (8352) 26-03-03 и в электронной регистратуре.

Напоминаем, если вы записались на прием, но не можете явиться на консультацию, пожалуйста, сообщите об этом в регистратуру, чтобы талон к врачу был доступен другому пациенту.

Также при себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт и СНИЛС.