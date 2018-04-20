Чувашия развивает сотрудничество с Республикой Крым

20 апреля на полях IV Ялтинского международного экономического форума Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с членами Правительства Республики Крым ход реализации Соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы. В беседе также принял участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев поблагодарил Главу Республики Крым Сергея Аксёнова за вклад в создание благоприятных условий для развития межрегионального сотрудничества.

Напомним, Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве было подписано в сентябре 2014 года в рамках участия в Российском инвестиционном форуме. 15 февраля 2018 года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи утвержден План мероприятий по реализации этого документа на 2018–2020 годы.

Михаил Игнатьев заострил внимание, что за эти годы в 6 раз увеличились объемы поставляемых товаров предприятий Крыма в Чувашию и в 5 раз – предприятий Чувашии в Крым. «Динамика хорошая, паритет соблюдается», – отметили обе стороны.

Сергей Аксёнов выразил признательность Михаилу Игнатьеву за конструктивное сотрудничество, личную поддержку инициатив представителей бизнеса двух регионов.

Он обратил внимание, что промышленный потенциал Чувашии активно используется практически всеми государственными предприятиями полуострова. Налажено сотрудничество в области поставок чувашской продукции в Крым, реализуются совместные проекты. Активно развивается сотрудничество в области поставок электротехнического оборудования, оснащении пищеблоков школ и детских садов Республики Крым новейшим оборудованием АО «Чувашторгтехника».

Предприятия Чувашии принимают участие в развитии энергетического комплекса полуострова. Продукция электротехнического кластера сегодня используется в строительстве линий энергомоста в Республику Крым.

Сергей Аксёнов выразил заинтересованность инфраструктурными проектами по улучшению качества окружающей природной среды, повышению экологической безопасности, которые реализованы в Чувашии, и признаны лучшими инвестиционными практиками в стране.

Результатом активного взаимодействия регионов является ежегодная положительная динамика товарооборота. Так, по итогам 2017 года товарооборот между Чувашией и Республикой Крым составил 385 млн рублей, что выше уровня 2016 года почти на 20%.

«Сила нашей страны – в плотном взаимодействии регионов. Уверен, что сложившиеся личные дружеские отношения помогут нашим предприятиям развивать партнерские отношения. Для наших предприятий – это новое окно возможностей заработать репутацию на внутреннем рынке, занять нишы, которые когда-то были заняты зарубежными предприятиями. Мы на верном пути. Наше сотрудничество укрепляется с каждым годом», – подытожил Сергей Аксенов.

В ходе беседы затронута тема развития побратимских связей между муниципальными образованиями двух регионов. Так, еще в 2015 году городами-побратимами стали Новочебоксарск и Феодосия, заключили Соглашение о сотрудничестве администрации Батыревского района Чувашии и Бахчисарайского района Крыма. В 2016 году подобный документ был подписан между администрациями Балаклавского муниципального округа Севастополя и Ядринского района Чувашии.

«Фактически горизонтальные связи в большинстве сфер и на различных уровнях развиваются хорошо», – заключил Михаил Игнатьев.

Он также отметил, что многие жители Чувашии выбирают Крым для лечебно-оздоровительного туризма. Между регионами налажено хорошее взаимодействие и в гуманитарной сфере. На территории полуострова проживают представители разных национальностей. Михаил Игнатьев отметил, что в Крыму действует национально-культурная автономия чувашей, для деятельности которой созданы благоприятные условия.

В завершение встречи главы двух республик условились о продолжении тесного дружественного сотрудничества.