ВТБ поддержал 30 сильнейших российских кодеров в подготовке к финалу ICPC

Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметила: «Мы очень рады за наших ребят и поздравляем их с победой на самом престижном чемпионате по спортивному программированию. ВТБ поддерживает такие мероприятия, как Hello Programming Bootcamp, потому что они помогают развиваться в профессии и открывают новые карьерные возможности для выпускников вузов. Мы пригласили участников тренировочного чемпионата для работы над технологическими продуктами банка. Надеемся, но молодые гуру программирования придут к нам в банк и будут заниматься новыми интересными проектами».