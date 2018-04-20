ВТБ поддержал российских программистов на чемпионате мира

Российская команда программистов при поддержке ВТБ завоевала кубок мира и 4 медали, включая 2 золотые, в финале крупнейшего в мире чемпионата по спортивному программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC) в Пекине. В российскую команду вошли студенты из МГУ им. Ломоносова, МФТИ, ИТМО и УРФУ.

В 2018 году ВТБ стал спонсором тренировочного чемпионата по программированию Hello Programming Bootcamp, который проходил одновременно на площадках МФТИ и инженерной школы Амрита в Индии. Более 300 программистов мирового класса из 30 стран соревновались в кодинге и готовились к большому финалу в Пекине.