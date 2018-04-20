С 21 апреля будет расширен перечень направлений льготного кредитования в АПК

18 апреля министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев провел оперативное совещание с заместителями министра и директорами департаментов Минсельхоза России по вопросам льготного кредитования в 2018 году, мерам регулирования рынка молока, ходу проведения весенних полевых работ и другим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Министр сообщил, что с 21 апреля 2018 года вступают в силу поправки в приказ Минсельхоза России №24, которыми расширен перечень направлений льготного кредитования.

«Теперь можно получать кредиты на закупку зерна, выращенного в Сибири и на Урале. Этого решения давно ждали зерновики и мукомолы. Дополнен список техники с учетом всех предложений регионов, союзов и сельхозпроизводителей. Включены в льготный механизм кредиты на развитие аквакультуры, на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий мукомольной, хлебопекарной, кондитерской промышленности и виноделов, а также мощностей для хранения и перевалки зерновых, хранения масличных культур. Мы включили в перечень также реконструкцию и модернизацию строительства птицеводческих комплексов и продлили на год возможность получения льготных инвесткредитов для свиноводческих комплексов», – уточнил Александр Ткачев и отметил, что впереди предстоит серьезная работа.

«В Минсельхоз России уже поступили заявки на отбор инвестиционных проектов для получения льготных кредитов. Наша задача – оперативно рассмотреть поступившие заявки», – подчеркнул министр.

Вместе с тем глава Минсельхоза России особо отметил важность своевременного доведения средств господдержки до сельхозпроизводителей, чтобы они не лежали мертвым грузом на счетах регионов. По состоянию на 12 апреля Минсельхоз направил в регионы 114 млрд рублей, из которых регионы довели до сельхозпроизводителей 21 млрд рублей, в том числе на оказание несвязанной поддержки сельхозпроизводителям перечислено 9 млрд рублей или 82% средств, что на 2 млрд больше, чем годом ранее.

О ходе льготного кредитования в 2018 году, потребностях в инвестиционном кредитовании, мерах по совершенствованию этого финансового механизма, а также о мерах по урегулированию рынка молока доложил директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев рассказал о ходе весенних полевых работ в стране. Он отметил, что в южных регионах и Северном Кавказе они идут полным ходом. В целом по стране озимые подкормлены на половине площадей. Яровые засеяны на 2,3 млн га.

Министр отметил, что полученный в прошлом году урожай зерновых востребован на мировом рынке. По оперативным данным ФТС России, на 18 апреля экспортировано порядка 42,3 млн тонн зерновых, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

«Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона вырос на 43% до 33 млн тонн. В этом сезоне Россия точно сохранит лидерство по экспорту пшеницы. Это вопрос статуса и престижа на мировых рынках, но главное для нас сохранять доходность производителей», – указал Александр Ткачев.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов напомнил о Межрегиональном агропромышленном форуме регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, который пройдет в Рязани 19 апреля. Главной темой мероприятия станет обсуждение проблем фермерства и кооперации, вопросов государственной поддержки малых форм хозяйствования и устойчивого развития сельских территорий.

«Мы должны обменяться опытом с коллегами из регионов, определить перспективные точки роста и выработать механизмы по стимулированию развития фермерских хозяйств, которых в стране уже более 18 тысяч благодаря поддержке государства», –сказал Джамбулат Хатуов.

Министр указал на необходимость поиска инструментов для расширения залоговой базы малых форм хозяйствования и оказания консультационной помощи по вопросам получения государственной поддержки, кредитования и лизинга. Кроме того, министр поручил подготовить предложения по стимулированию сельхозпроизводителей к внесению достаточного количества минеральных удобрений для увеличения урожайности и морозостойкости растений, а также постоянно расширять посевные площади под сою как одну из самых перспективных культур как для внутреннего, так и для экспортных рынков.

Также на совещании обсуждались ход внедрения электронной ветеринарной сертификации и эпизоотическая ситуация, вопросы развития рыбохозяйственного комплекса, возможного увеличения ставок ввозных таможенных пошлин на машины и оборудование для пищевой промышленности; повышения качества экспортируемого зерна и его соответствия требованиям стран-импортеров, наделения Россельхознадзора полномочиями по контролю за пестицидами, а также по надзору за полномочиями региональных ветеринарных служб и многие другие вопросы.

В совещании также участвовали руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыбловства Илья Шестаков, статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев и руководители департаментов Минсельхоза России.