В школах Чувашии созданы пункты охраны зрения

В рамках проекта Минздрава Чувашии «Здоровое зрение», интегрированного в федеральный проект «Школьная медицина», открыто 28 пунктов охраны зрения, для работы которых уже поступило современное офтальмологическое оборудование: офтальмомиотренажеры-релаксаторы, аппараты для тренировки аккомодации, очки-тренажеры и таблицы Сивцева-Головина. На покупку оборудования из республиканского бюджета выделено почти 8 млн рублей.

Пилотные пункты охраны зрения детей размещены на базе медицинских кабинетов 8 школ районов республики (Ядринского, Шумерлинского, Алатырского, Канашского, Яльчикского, Янтиковского, Батыревского), 19 школ г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, а также детского сада № 206 «Антошка» г. Чебоксары. В дальнейшем опыт реализации проекта будет распространен на все школы и детские сады Чувашской Республики.

Мама воспитанницы детского сада «Антошка» Наталия Пыркина отмечает важность такого оборудования для малышей: «Дети много свободного времени проводят перед телевизором и компьютером, это, конечно, нехорошо, но мы живем в такое время. У моего ребенка на данный момент зрение хорошее, мы стараемся своевременно обследоваться и, очень хорошо, что сейчас это можно сделать прямо в садике».

Руководство детского сада приветствует все возможные креативные формы здоровьесберегающих технологий. «Мы очень рады, что именно в нашем детском саду открылся пункт охраны здоровья зрения. Cовременные технологии, такие как мобильные телефоны и планшеты, негативно отражается на детях, а новое оборудование позволит нам обследовать до 30 детей в месяц, то есть за год мы успеем охватить обследованием каждого нашего воспитанника», – рассказала заведующий детским садом № 206 г. Чебоксары «Антошка» Елена Кадирова.

Целью данного проекта является профилактика возникновения и прогрессирования имеющейся миопии путем получения детьми лечебно-профилактических процедур без отрыва от учебного процесса непосредственно в учебных заведениях республики.

«Несмотря на развитие информатизации и удобство дистанционной записи на прием к врачу, дети будут обследованы и пролечены с минимальным отрывом от занятий, а родители будут спокойны за здоровье своих детей. Кроме того, это позволит вырастить здоровое поколение и воспитать ответственное отношение к своему здоровью у детей», – отметил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов.

Мама первоклассницы средней общеобразовательной школы №1 г. Чебоксары Полины, Ольга Иккертрада рада, что теперь в школе созданы такие условия. «Дети не будут страдать от близорукости, ведь регулярная профилактика – это лучшая защита».

Последние годы миопия (близорукость) занимала лидирующие позиции в Чувашской Республике по заболеваемости глаз у детей в возрасте до 18 лет. Главный внештатный офтальмолог Минздрава Чувашии, главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов: «По результатам обследования 2017 года процент выявленных нарушений зрения составляет 13–15% в 1 классе и увеличивается до 50–60% к 11 классу. Поэтому первостепенной задачей проекта Минздрава Чувашии «Здоровое зрение» является профилактика зрительных нарушений, чтобы не допустить бурного развития близорукости и своевременно провести аппаратное лечение нуждающимся».