Гимнаст из Чувашии завоевал «бронзу» чемпионата России

Спортсмен Чувашии Владислав Поляшов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике.

Соревнования проходят на этой неделе в Центре гимнастики в Казани. Медали соревнований разыгрывают более 150 гимнастов страны. Честь Чувашской Республики отстаивают спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва №6 по спортивной гимнастике – мастера спорта России международного класса Полина Федорова и Владислав Поляшов, кандидат в мастера спорта Анастасия Яковлева.

Сборная Приволжского федерального округа, в составе которой выступают чебоксарцы Владислав Поляшов и Полина Федорова, заняла 4-е место.

С результатом 82,450 балла Владислав завоевал бронзовую медаль в гимнастическом личном многоборье среди мужчин, немного уступив спортсмену из Ижевска Давиду Болявскому и москвичу Артуру Далалояну.

21-22 апреля Полина Федорова примет участие в отдельных видах многоборья: бревно и вольные упражнения. Владислав Поляшов будет участвовать в отдельных видах многоборья в вольных упражнениях, коне, брусьях и перекладине.

Владислава Поляшова тренируют Валерий Гаврилов, Василий Иванов, Ирина Рудяну; Полину Федорову – Ирина Николаева, Василий Иванов, Светлана Платонова; Анастасия Яковлева – воспитанница Ольги Германовой, Светланы Платоновой, Александра Аксакова.

Напомним, что чемпионат России в Казани является отборочным на чемпионат мира, который состоится в Канаде с 26 сентября по 9 октября, а также первым этапом отбора на чемпионат Европы, который пройдет с 15 по 23 апреля в Румынии.