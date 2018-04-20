В Чувашии подвели предварительные итоги Единого информационного дня

19 апреля в Чувашии прошел Единый информационный день.

Руководители органов власти Чувашии провели встречи с населением и трудовыми коллективами во всех районах и городах республики.

Участникам встреч разъяснили изменения в законодательстве, позволяющие переход на прямые договорные отношения между собственниками имущества в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями.

С населением также обсудили вопросы проведения весенних полевых сельскохозяйственных работ, экологических субботников, благоустройства населенных пунктов, а также подготовку к мероприятиям, посвященным празднованию Дня Победы.

Кроме того, в ходе информационного дня внимание жителей обратили на меры по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период. Также участникам встреч напомнили, что в республике продолжается сбор средств на добрые дела в рамках благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства».

Всего в этот день руководителями и членами информационных групп проведено 266 встреч, в которых приняло участие порядка 7,8 тысячи жителей республики.

По личным вопросам к руководителям органов власти обратились 89 человек. Жителями республики были затронуты такие темы, как строительство новых сельских клубов, ремонт детских садов, закупочные цены на сырое молоко, регулирование цен на горюче-смазочные материалы, продолжение программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, строительство и реконструкция автодорог. Все обращения взяты на контроль руководством республики.