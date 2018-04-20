Михаил Игнатьев принимает участие в работе IV Ялтинского международного экономического форума

Глава Чувашии Михаил Игнатьев возглавил делегацию республики на IV Ялтинском международном экономическом форуме, который проходит 19–21 апреля.

Михаил Игнатьев принимает участие в деловых мероприятиях форума. Также с членами Правительства Республики Крым планируется обсуждение хода реализации Соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы.

Напомним, 15 февраля на полях Российского инвестиционного форума утвержден План мероприятий по реализации Соглашения. Свои подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Результатом активного взаимодействия регионов является ежегодная положительная динамика товарооборота. Так, по итогам 2017 года товарооборот между Чувашией и Республикой Крым составил 385 млн рублей, что выше уровня 2016 года почти на 20%.

Предприятия Чувашии принимают активное участие в развитии энергетического комплекса Крыма. «Продукция электротехнического кластера Чувашии сегодня используется в строительстве линий энергомоста в Республику Крым. Связи Чувашии с Крымским полуостровом будут укрепляться», – отмечает Михаил Игнатьев.

«Мы рассчитываем, что Ялтинский экономический форум станет эффективной площадкой для расширения сотрудничества во всех сферах экономики между регионами России и странами зарубежья», — подчеркивает Глава Чувашии.

Справочно:

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проводится с 2015 года. Организаторы форума — Правительство Республики Крым, Фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

За три года работы форум закрепил за собой место в четверке крупнейших деловых мероприятий Российской Федерации.

Название IV ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России». Дискуссии форума будут посвящены изменениям в мировой политике и экономике, поискам ответов на новые вызовы, разработке сценариев опережающего развития для России и Крыма.

Ожидается, что участниками ЯМЭФ-2018 станут более 3 тысяч человек, включая более 300 международных участников не менее чем из 50 стран.

Спикерами и участниками ЯМЭФ-2018 станут министры Правительства РФ, руководители федеральных ведомств, губернаторы, депутаты Государственной Думы РФ, ведущие экономисты России и других стран мира, топ-менеджеры крупных компаний.

Деловая программа форума включает более 30 мероприятий. По сравнению с прошлым годом программа будет расширена, в нее войдут дискуссии о технологии блокчейн и криптовалютах, развитии экономического взаимодействия Москвы и Крыма, перспективах развития яхтенного спорта в Крыму.

Запланированы также традиционные для ЯМЭФ дискуссии о развитии основных отраслей экономики Крыма, индивидуальные встречи руководства Правительства Республики Крым с инвесторами в завершающий день мероприятия. На полях форума состоятся подписания договоров, соглашений и меморандумов.