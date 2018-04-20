СВЕТЛАНА ЕНИЛИНА, заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии — министр финансов

«Более пяти лет в республике ведется активная работа по повышению финансовой грамотности. При содействии Минфина Чувашии для молодежи, трудового населения, пенсионеров организуются круглые столы, лекции, конкурсы в рамках ежегодных акций «Всероссийская неделя сбережений», «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Более 10 млн рублей выделено из республиканского бюджета на приобретение соответствующей учебной литературы. В 2017 году Чувашия вошла в тройку регионов-лидеров по охвату населения мероприятиями, повышающими финансовую грамотность. Наша цель — чтобы каждый гражданин республики мог правильно планировать свой личный и семейный бюджеты, не попадал в сети мошенников, а грамотно пользовался различными инструментами для увеличения собственных сбережений, улучшая тем самым свое социальное самочувствие».