Надежная власть на месте

Опора всей республики

Глава Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Фениль Алиуллов — один из самых молодых среди своих коллег в республике. И хотя из своих 28 лет он всего лишь четвертый год на этом нелегком и хлопотном посту, репутацию имеет весьма достойную. В прошлом году его поселение признано одним из лучших в Чувашии, свидетельство об этом было вручено на республиканском праздновании Дня местного самоуправления. А на нынешнем, состоявшемся позавчера торжественном собрании в Чувашском драматическом театре имени К.В. Иванова, Фениль поднимался на сцену за Почетной грамотой Чувашской Республики, которую ему вручил Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Фениль родом из этих мест. Имеет два диплома — юриста и экономиста, мог бы неплохо устроиться в городе, да не захотел. На родине «закрепил», говорит, долг перед пожилыми родителями, да и всеми односельчанами, на глазах которых рос. Вот и взвалил на себя ношу главы… Годовой бюджет поселения всего-то 2,5 млн рублей, на которые надо суметь решить массу самых разных проблем.

И не один он такой — сельским главам приходится, наверное, как никому, непросто. Тут и благоустройство улиц и кладбищ, и водоснабжение, и ремонт очагов культуры, и поиск дополнительных источников негустой казны… Не все долго выдерживают, но есть такие подвижники, которых все эти заботы не страшат годами. Потому руководство республики и оценивает труд местной власти по достоинству. На торжественном собрании на сцену за наградами были приглашены несколько десятков поселенческих глав и специалистов муниципальных администраций.

317 муниципальных образований, в том числе 284 сельских поселения, 7 городских поселений, 21 муниципальный район, 5 городских округов объединяет система местного самоуправления республики

Поздравляя собравшихся, Глава Чувашии напомнил, что муниципальная власть решает самые насущные, каждодневно возникающие вопросы жизнеобеспечения людей. И основной инструмент самоуправления — это открытость, публичность и доверие жителей.

Президент России поставил задачу в ближайшие шесть лет удвоить расходы на развитие городов и сел. По решению федерального правительства выделяются дополнительные средства на устойчивое развитие сельских территорий в 2018-м и в последующие годы, а сама программа продлевается до 2030 года, напомнил Михаил Игнатьев. Социально-экономическому благополучию муниципалитетов, повышению качества жизни людей в республике уделяется большое внимание. Общая сумма межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в нынешнем году составит более 17,5 млрд рублей.

В 2019 году намечено завершить программу обновления и строительства сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Вплотную приступили к модернизации и строительству новых Домов культуры. В ряде районов открыты современные кинозалы. Уже ощущается нехватка физкультурно-оздоровительных комплексов, поэтому надо осваивать строительство недорогих спортивных объектов.

«Задача муниципальных образований — активнее разрабатывать и предлагать к реализации проекты, чтобы попасть в республиканскую программу», — сказал Глава республики.

Отдельная тема — инициативное бюджетирование на местах. По словам Михаила Игнатьева, когда этот проект запускался, даже не предполагалось, какой живой отклик он найдет среди людей. В 2017 году с привлечением средств населения на добровольной основе реализовано 103 проекта. В этом году поддержано уже 210 проектов, получивших финансирование из республиканского бюджета.

Председатель правления Совета муниципальных образований республики Александр Куликов напомнил, что в 2017 году на исполнение проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, из республиканского бюджета было выделено 94,2 млн рублей. Отдачу от этого ощутили более 106 тыс. сельчан. Организованы места массового отдыха населения, благоустроены населенные пункты, установлены детские игровые площадки, отремонтированы школы, детские сады, дороги.

Фото Максима Васильева

Многие представители власти на местах были отмечены на празднике заслуженными наградами. За знаком отличия вышла на сцену и Любовь Кузнецова, седьмой год работающая главой Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района. Корреспонденту «СЧ» Любовь Геннадьевна призналась, что должность главы поселения ей по душе: «Люблю работать с людьми».

ДОСЛОВНО

СЕРГЕЙ ГОРБУНОВ, глава Ибресинской районной администрации:

— В 2017 году в районе было реализовано четыре проекта в рамках инициативного бюджетирования. В Айбечском поселении построена купель-часовня, в других — кладбищенские домики. В нынешнем году уже в 12 сельских поселениях из 13 намечаются проекты с участием средств населения. Планируется, в частности, обновить мусорные контейнеры на кладбищах, обновить систему отопления в одном из Домов культуры.

ЮРИЙ ДЕОМИДОВ, глава Булдеевского сельского поселения Цивильского района:

— Бюджет поселения у нас около 4 млн рублей. На фоне других вроде бы не так уж и плохо, но денег, как всегда, не хватает. Стараемся пополнять казну из всех возможных источников, прежде всего за счет арендной платы за муниципальные земли. Главная же проблема, волнующая меня, как, наверное, и всех моих коллег, — это дороги.