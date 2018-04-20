Форум в Ялте

Михаил Игнатьев возглавляет делегацию республики на IV Ялтинском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни. Глава республики примет участие в деловых мероприятиях форума, с членами Правительства Республики Крым планируется обсуждение хода реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы.

Напомним, 15 февраля на полях Российского инвестиционного форума утвержден План мероприятий по реализации соглашения. Свои подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Товарооборот между регионами ежегодно растет, предприятия Чувашии принимают активное участие в развитии энергетического комплекса Крыма.

«Мы рассчитываем, что Ялтинский экономический форум станет эффективной площадкой для расширения сотрудничества во всех сферах экономики между регионами России и странами зарубежья», — приводит слова Михаила Игнатьева пресс-служба Администрации Главы Чувашии.