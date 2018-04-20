21 апреля – день местного самоуправления

Уважаемые работники органов местного самоуправления и ветераны муниципальной службы!

Примите искренние поздравления с праздником!

Органы местного самоуправления — это самый близкий к людям уровень власти.

Ваша любовь к родной земле, профессионализм, преданность избранному делу являются основой успешного развития муниципалитетов. Работа в интересах людей, открытый диалог с населением помогают решать вопросы, определяющие качество повседневной жизни жителей республики. В населенных пунктах реализуются проекты по формированию комфортной городской среды и развитию общественной инфраструктуры.

Выражаю признательность руководителям и сотрудникам органов местного самоуправления, депутатам, всем инициативным и неравнодушным жителям республики за активную гражданскую позицию и усердный труд!

От всей души желаю вам новых достижений, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев