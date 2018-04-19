Чувашия укрепляет связи с Крымом

По приглашению Главы Республики Крым Сергея Аксенова 19-20 апреля в регионе побывает делегация из Чувашии. Как сказал позавчера журналистам вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, это станет очередным шагом в укреплении деловых связей нашей республики с полуостровом.

Начало сотрудничеству, напомнил руководитель ведомства, было положено в 2015 году, когда делегация Чувашии под руководством Главы республики Михаила Игнатьева побывала в Крыму. Если в 2014 году товарооборот между регионами составлял около 80 млн рублей, то в 2017-м — уже порядка 400 млн рублей. Весомый вклад внесли наши предприятия по производству торгового оборудования (им снабжается социальная сфера полуострова), а также по выпуску полуприцепов и цистерн.

Активно развивается сотрудничество в области поставок электротехнического оборудования. Предприятия Чувашии участвуют в реализации ряда крупных и значимых проектов в Республике Крым. В частности, по внедрению электротехнического оборудования в рамках реализации проекта строительства группы энергетических объектов по энергоснабжению Крымского полуострова. Поставляются терминалы релейной защиты и автоматики в рамках реализации проекта по расширению ТЭЦ «Сакских тепловых сетей», электрической подстанции в Симферополе, приборов учета воды и тепла для ООО «Термогрупп» в Ялте.

Предстоящий визит, отметил министр, позволит углубить сотрудничество, увеличить в итоге товарооборот. Расширение взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями и организациями Крыма является одним из перспективных направлений для предприятий Чувашии. Формируется долгосрочная программа развития партнерства. В частности, наши предприятия заинтересованы в поставке оборудования для нужд ГУП РК «Крымэнерго» и ООО «Севастопольэнерго», намечен ряд проектов по поставкам пищевой продукции, в частности, кондитерской, что позволит восполнить прекращение ее поставок с Украины.

Фото gov.cap.ru

В этом году в феврале на полях Российского инвестиционного форума утвержден план мероприятий по реализации Соглашения между правительствами Чувашии и Крыма о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Подписали документ Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Глава Республики Крым Сергей Аксенов.