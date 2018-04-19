Чтобы налог не удивил

Следите за кадастровой оценкой

Как уже сообщала «СЧ», в 2018 году на территории республики проводятся работы по актуализации (переоценке) кадастровой стоимости более 760 тысяч объектов капитального строительства, 135 тысяч земельных участков в составе земель промышленности и другого специального назначения.

На заседании правительственной комиссии Чувашии были рассмотрены предварительные результаты этой непростой работы. Последняя кадастровая оценка объектов капстроительства была проведена в республике в 2012 году, и с тех пор ее результаты несколько раз корректировались.

Министр юстиции и имущественных отношений республики Наталья Тимофеева отметила, что оценка этого года отличается от предыдущих: она осуществляется в соответствии с Федеральным законом 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» и новыми методическими указаниями. Министр сообщила, что кадастровую оценку проводит БУ «Чуваштехинвентаризация», которое было создано специально для реализации нового закона о кадастровой оценке.

Заместитель директора этого учреждения Алексей Змеев рассказал о предварительных итогах новой кадастровой оценки на примере пилотных муниципальных образований. Речь шла о конкретных объектах капитального строительства, расположенных на территории Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря, Канаша, Шумерли, а также Цивильского, Чебоксарского и Ядринского районов. И о земельных участках в Канашском, Моргаушском, Цивильском, Чебоксарском и Ядринском районах.

Расчеты подготовлены в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 №226, на основании данных, представленных Росреестром и органами местного самоуправления, а также иных сведений, собранных при подготовке к оценке в 2017 году.

Нельзя сказать, что предварительные результаты новой оценки по сравнению с предыдущими — «бальзам» на сердце жителей республики и в первую очередь предпринимателей. Есть объекты капстроительства и земли, где их стоимость, пусть незначительно, но увеличилась. Однако еще раз подчеркнем, что это лишь предварительные результаты, которые могут быть неточными. И тут не обойтись без участия самих граждан и юридических лиц.

На официальном сайте Минюста для ознакомления размещены перечни объектов капитального строительства и земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке. Промежуточный «оценочный» отчет будет размещен в мае на сайтах БУ «Чуваштехинвентаризация», Минюста и Фонда данных Росреестра.

На проверку характеристик и подачу замечаний, в случае несогласия с кадастровой стоимостью объекта, гражданам отводится 50 дней. Замечания можно будет направить непосредственно в само учреждение, или через МФЦ, сообщила руководитель Минюста.

В случае выявления недостоверных сведений физические, юридические и другие лица могут подать в БУ «Чуваштехинвентаризация» декларацию о характеристиках объекта недвижимости по установленной форме. Это позволит исключить ошибки в сведениях об объектах недвижимости. У собственников должна быть заинтересованность для предоставления достоверных сведений о своих объектах, подчеркнул и председатель Кабмина Иван Моторин.

Новую кадастровую оценку объектов капстроительства и обозначенных земельных участков планируется применить с 2019 года. Понятно, что она должна быть прозрачной и не превышать реальную рыночную стоимость недвижимости, в чем серьезно заинтересован Президент России Владимир Путин (Послание Федеральному Собранию на 2018 год). Ведь это же наши с вами налоги.

Напомним, государственная кадастровая оценка недвижимости (а в итоге их стоимость) применяется для налогообложения, определения арендной платы объекта и его цены при купле-продаже, использовании в качестве залога, осуществлении взноса в уставный капитал и других целей.

Между тем

На протяжении шести лет Управление Росреестра по Чувашии помогает гражданам пересматривать кадастровую стоимость. Для этого при ведомстве создана специальная комиссия. В прошлом году там оспаривалась кадастровая стоимость 370 объектов недвижимости, из них 324 — земельные участки, 46 — объекты капитального строительства. Заявителями споров стали 90 юридических лиц, 83 физических и один орган местного самоуправления. Из перечисленных объектов по 303 были приняты положительные решения, в итоге их общая кадастровая стоимость снизилась на 2,4 млрд руб. (61 процент). В этом году уже поступило 46 заявлений, положительные решения приняты по 12 обращениям.