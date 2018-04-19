Деньги на первого

С начала года в республике 443 семьи подали заявления на ежемесячную выплату при рождении первого ребенка.

Как сообщают в Центре предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии, по 345 заявлениям уже произведены выплаты на общую сумму 9,3 млн рублей. Данная мера соцподдержки, напоминают в Минтруде, осуществляется согласно федеральному закону о ежемесячной выплате при рождении первого ребенка. Выплату (в этом году ее размер составляет 8910 рублей) назначают тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленную в республике за 2-й квартал 2017 года: 9330 рублей.

С учетом этого размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать на каждого 13995 рублей, а общий доход родителей — не более 41985 рублей.