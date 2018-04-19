Расчетчики отсеивали лишнее

В борьбе за достойные призы

На восемь вопросов за один час предлагалось ответить участникам конкурса на звание «Лучший специалист по расчетам с населением в сфере ЖКХ».

Инициатор и организатор состязания — компания «ИНСОЦ», ведущий оператор портала ЖКХ Чувашской Республики, при поддержке администрации города Чебоксары и Минстроя Чувашии третий год проводит такой конкурс для специалистов-расчетчиков управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома в столице республики.

«Вопросы с подвохом, рассчитаны на внимательность. Исходных параметров в них больше, чем нужно для решения задачи. Надо хорошо знать методику расчетов, чтобы сразу отсечь все лишнее», — просмотрев задания, высказала свое мнение член жюри Татьяна Черменинова, возглавляющая отдел экономической политики и мониторинга в сфере ЖКХ Минстроя республики.

«Если есть опыт и практика, участники олимпиады справятся с заданиями, ведь с похожими ситуациями они сталкиваются в работе», — резюмировала главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи городской администрации Вера Трофимова, тоже представитель жюри.

Лишь мягкий перестук калькуляторов нарушал тишину соревнования. Мало у кого получилось справиться с заданием досрочно, ну, разве что минуты на три раньше отведенного времени сдала работу одна из конкурсанток. Но вот, в буквальном смысле, час пробил и все потянулись с листочками к столу приемной комиссии.

Бухгалтер УК «Старко» Оксана Вазянова, кажется, чуточку огорчена. «Нет, что вы, я сегодня пришла не за призовым местом, — отвергает она мое предположение о заветной мечте каждого конкурсанта и делится впечатлениями: «Когда, получив билет, я окинула беглым взглядом все задания, подумала, что за час вполне управлюсь. Начала разбираться, чувствую — не успеваю. Полностью решила 7 задач. А на одну, самую сложную, по расчету отопления на общедомовые нужды, не хватило ни времени, ни сил. Оставила ее вообще без ответа. Зато теперь я четко представляю, что это за конкурс, и на следующий год, подготовившись как следует, уже буду претендовать на приз».

Программист УК «Атал» Андрей Иванов десятый год работает в сфере ЖКХ. Он особо отметил авторов конкурсной программы: «Эти люди постарались на славу, у них огромный багаж профессиональных знаний. Задания интересные и сложные». Андрей ответил на все вопросы и надеялся, что войдет в тройку победителей.

«Много лет мы активно продвигаем различные программные продукты в жилищно-коммунальную отрасль. Одна из самых передовых в стране — программа по расчетам с населением. Благодаря этому у нас много клиентов из числа управляющих организаций, — говорит Денис Титарчук, и.о. директора компании «ИНСОЦ». — А вот среди участников олимпиады, их сегодня 16, наших заказчиков очень мало, что, конечно, радует, так как является еще одним доказательством честности и объективности соревнования. Задания подготовлены специалистами расчетного отдела нашей компании под контролем Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары. Конкурс дает возможность посмотреть на свой уровень и получить денежный приз за профессионализм (за первое место, например, 12 тыс. рублей). И не менее ценное моральное вознаграждение — благодарственные письма Минстроя республики.

Кстати, в прошлом году в тройку победителей не вошел ни один участник из управляющей организации, являющейся нашим клиентом, как и в этом году. Первое место и звание «Лучший специалист по расчетам с населением в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 2018 года» завоевал экономист управляющей организации ООО «Домоуправление» Сергей Христофоров, второе — бухгалтер–кассир ТСЖ «Терем» Екатерина Николаева, третье — программист ООО УК «Атал» Андрей Иванов».

Компания «ИНСОЦ» и впредь намерена бороться за стандарты в отрасли, за повышение квалификации расчетчиков, работающих в управляющих организациях.

«Прозрачность. Точность. Без компромиссов». Этот девиз компании «ИНСОЦ» разделяют Сергей Христофоров и все участники конкурса.