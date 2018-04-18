РОСГОССТРАХ принимает заявления пострадавших от весеннего паводка в Чувашии

Филиал компании РОСГОССТРАХ в Чувашской Республике принимает заявления от страхователей, чьи недвижимость и имущество повреждены весенним паводком 2018 года. Более 80 жителей Чувашии уже обратились в Региональный центр урегулирования убытков компании с заявлениями о выплате страхового возмещения. В настоящее время больше всего страховых событий из-за повреждения имущества в результате подъема уровня воды в реках произошло в Алатырском, Батыревском, Яльчикском районах. Эксперты проводят осмотры поврежденных строений.

«В сложную минуту сотрудники компании РОСГОССТРАХ приходят на помощь своим клиентам сразу после спасателей: объясняют, как правильно оформить заявление о страховой выплате, оперативно проводят осмотр поврежденного имущества, чтобы ускорить процесс выплаты страхового возмещения, — отмечает руководитель Регионального центра урегулирования убытков в Чувашской Республике Алексей Чылыков. — В рамках действия программы «Зеленый коридор» сроки выплат сокращены относительно стандартных до 1-3 дней с момента принятия решения о выплате».

Для получения страховой выплаты следует обратиться в ближайший пункт урегулирования убытков или страховой отдел компании с паспортом, правоустанавливающими документами на застрахованное строение, страховым полисом и квитанцией об оплате страхового взноса. Если договор страхования утрачен, сотрудники компании предпримут все меры для его восстановления.

Потерпевшие от стихии для консультации также могут обращаться в Единый контакт-центр компании РОСГОССТРАХ по следующим телефонам: 0530 (для абонентов сети Билайн, Мегафон и МТС, звонок бесплатный) или 8-800-200-99-77, а также через форму для обращений на сайте www.RGS.ru.

У филиала РОСГОССТРАХа в Чувашской Республик накоплен огромный опыт по урегулированию массовых убытков клиентов компании. Напомним, в 2017 году филиал урегулировал массовый убыток после урагана в мае, страховые выплаты получили более 60 страхователей. Всего в 2017 году за повреждение квартир, домов и имущества в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и противоправных действий третьих лиц РОСГОССТРАХ выплатил жителям Чувашской Республики более 35 млн рублей.