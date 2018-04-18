В Чебоксарах формируют «Бессмертный полк»

Город Чебоксары в шестой раз готовится стать участником Международной общественной акции «Бессмертный полк». В День Победы, 9 Мая, родственники фронтовиков-победителей, погибших на полях сражений или ушедших из жизни в мирное время, выстроятся в специальную колонну – «Бессмертный полк» и пронесут транспарант с фотографией своего солдата.

«Бессмертный полк» призван сохранить память о героических подвигах дедов и прадедов, которые боролись за освобождение Родины. Сказать спасибо своим родным может каждый, пройдя в колонне «Бессмертного полка» в рамках Парада Победы 9 мая 2018 года.

Как подать заявку на участие в акции «Бессмертный полк»?

В акции могут участвовать все желающие жители города. Для этого необходимо изготовить штендер, фотографию солдата и прийти на построение 9 мая в 12:00 в сквер Национальной библиотеки Чувашской Республики. Фотографию и штендер можно заказать в типографиях города. Самостоятельно сформировать картинку для штендера можно на сайте штендер-полк.рф.

В сквере состоится патриотический концерт. По маршруту движения колонны, на остановке гостиница «Чувашия» и на Площади Республики, будут организованы интерактивные площадки, на которых будут звучать военные песни. Дополнительно на ключевых площадках запланирована выездная торговля. Также в этом году маленьким участникам акции будут раздаваться флажки с эмблемой «Бессмертного полка».

Колонна торжественным маршем начнет движение со сквера Национальной библиотеки Чувашской Республики. Маршрут движения: пр. Ленина – ул. К. Маркса – ул. К. Воробьевых – Президентский бульвар – Красная площадь. Участники акции пройдут отдельной коробкой в Параде Победы.

Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары приглашает всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш Бессмертный полк! Напомним, что в 2017 году почтить память героев-фронтовиков в рамках 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Чувашии собрались более 25 тысяч чебоксарцев.