19 апреля в Городской клинической больнице №1 состоится День донора. Все желающие смогут сдать кровь с 8:00 до 12:00 в 26 кабинете сервисного центра, расположенного на 2-м этаже поликлиники №1.

Всем донорам гарантируется денежная компенсация на питание, обследование на гемотрансмиссивные инфекции, а также, согласно Трудовому кодексу РФ, справка об освобождении от работы с сохранением среднего заработка на день сдачи крови и на дополнительный день отдыха. Желающим принять участие в акции необходимо иметь при себе паспорт.

Сотрудники Городской клинической больницы № 1 — активные участники донорских акций, есть среди них и Почетные доноры. В этот раз Республиканская станция переливания крови, выездная бригада которой проведет День донора, приглашает не только кадровых, но и первичных доноров, то есть тех, кто впервые станет донором.

Накануне сдачи крови донорам необходимо воздержаться от употребления алкоголя, жирной и острой пищи, в течение двух часов – от курения. Кроме того, с утра в день сдачи крови следует ограничиться лёгким завтраком.

Стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин РФ, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству (их можно посмотреть на сайте www.yadonor.ru), а его вес больше 50 кг.