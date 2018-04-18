Международный детский центр «Артек» и Почта России объявили о старте трех творческих конкурсов, победители которых получат путевки в Международный детский центр «Артек». К участию приглашаются дети в возрасте от 11 до 17 лет.

Ребята могут попробовать свои силы в конкурсе писем-сочинений «Почта, я хочу в Артек». Рукописные творческие работы принимаются до 18 июня по адресу центрального офиса Почты России: 131000, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д.37, ФГУП «Почта России».

Активных пользователей Интернета приглашают к участию в конкурсе «ПостОпочте». Для этого ребятам нужно выложить текстовые сообщения, плакаты, видео вокальных выступлений на почтовую тематику в социальных сетях с хэштегом #постопочте.

На конкурс «Одна Почта – одна страна!» принимаются фотографии, отражающие роль Почты в жизни России. Работы нужно разместить в социальных сетях с хэштегом #однапочтаоднастрана. Вплоть до декабря каждый месяц организаторы будут разыгрывать от 5 до 9 бесплатных путевок в Артек.

Победители творческих конкурсов будут участвовать в новом проекте Почты России «Дверь синего цвета», направленном на популяризацию почтовых профессий и профориентацию подрастающего поколения. На базе Артека будет организована первая и единственная в мире детская почта.

Положения о конкурсах опубликованы на сайте Международного детского центра «Артек».