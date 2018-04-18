Главный офтальмолог Минздрава Чувашии провёл уникальную операцию

С 13 по 14 апреля в Казани прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в офтальмологии».

В конференции ежегодно принимает активное участие делегация специалистов из Чувашии во главе с главным врачом Республиканской клинической офтальмологической больницы, главным внештатным специалистом офтальмологом Минздрава Чувашии, депутатом Государственного Совета Чувашской Республики Дмитрием Арсютовым.

В работе заседаний приняли участие более 1 500 участников: врачи-офтальмологи, медицинские сестры офтальмологических клиник, научные сотрудники кафедр офтальмологии высших учебных заведений России и ближнего зарубежья, а также представители медицинских фирм и специалисты, чья деятельность связана с проблемами глазных болезней.

В ходе конференции состоялось пленарное заседание по вопросам внедрения новейших методов диагностики и лечения глазных заболеваний. Особое внимание уделено авторским методам консервативного, лазерного и хирургического лечения офтальмопатологии.

В рамках мероприятия традиционной стала секция по «живой хирургии», во время которой в режиме online ведущие офтальмохирурги Татарстана и субъектов Российской Федерации проводят мастер-классы по катарактальной и витреоретинальной хирургии.

13 апреля в рамках «живой хирургии» в режиме online Дмитрий Арсютов провел уникальную операцию с использованием cистемы 3D-визуализации пациентке из Татарстана с тяжелым кровоизлиянием в глаз и отслойкой сетчатки.

«В рамках конференции была проведена апробация новой хирургической системы, позволяющей оперировать в 3d очках без микроскопа, глядя на монитор высокого разрешения и имея увеличение картинки более чем в 200 раз, тогда как микроскоп позволяет увеличить изображение лишь до 50-100 раз. Данная система поможет специалистам оперировать на самых тонких структурах глаза под максимальным увеличением при великолепном трехмерном обзоре»,– прокомментировал Дмитрий Геннадьевич.

Специалисты БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии Антонина Петрова и Татьяна Лабзина выступили с докладами о роли медицинских сестер в оказании неотложной офтальмологической помощи населению. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Чувашии.