В Чебоксарах начал работу сайт, посвященный Дню Победы

На сайте pobeda21.ru можно найти информацию о подготовке к празднованию Дня Победы в городе Чебоксары, узнать об акциях и проектах в городе, посмотреть фильмы о войне, а также ознакомиться с архивными фотографиями и кинохроникой времен Великой Отечественной войны.

В столице Чувашии подготовка к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне идет полным ходом. В этом году запланировано более 220 мероприятий с общим охватом участников 350 000 человек. В основе – патриотические акции, фестивали, часы мужества. Встречи с ветеранами запланированы во всех общеобразовательных учреждениях, детских садах, учреждениях культуры и спорта.

Основные мероприятия пройдут 8 и 9 мая.

Ярким торжественным событием станет проведение военно-патриотического Парада дошколят и юнармейских отделений на Красной Площади. В нем примут участие около 2 000 детей старшего дошкольного возраста и представят в торжественном марше шесть родов войск – МЧС, морская пехота, моряки, форма времен войны, ВДВ, десант. Вслед за дошколятами проследуют более 60 парадных расчётов юнармейцев, представляющих все общеобразовательные школы города. Мероприятие пройдет 8 мая в 10:00.

В 19:00 всех чебоксарцев приглашаем присоединиться к флешмобу «День Победы» и всем вместе исполнить песню, которая стала неофициальным гимном великого праздника – «День Победы».

9 мая в городе традиционно начнется в 10:00 с возложения цветов к Вечному огню в Мемориальном парке «Победа».

В 12:00 на Красной Площади состоится торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники. Завершать парад будут участники Международной акции «Бессмертный полк».

День Победы завершится праздничным концертом и салютом в 22:00. Работа общественного транспорта будет продлена до 24:00.

Подробная информация о всех праздничных мероприятиях — на сайте pobeda21.ru.