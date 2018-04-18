В Ядрине в обработанные резервуары подана чистая вода

В связи с наступлением паводкового периода в левобережной части г. Ядрин в источниках питьевого водоснабжения на водоводе «Полянки-Ядрин» ухудшилось качество воды, которая по результатам исследований, проведенных Роспотребнадзором, не соответствует гигиеническим нормативам. На объекте побывал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Максим Иванов. Он провел рабочее совещание, по итогам которого были приняты экстренные меры по ликвидации последствий действия паводковых вод.

По последним сообщениям, ситуация в Ядрине улучшилась. После того, как Ядринским МПП ЖКХ были освобождены резервуары подземных емкостей для хранения питьевой воды №3 и №4, комиссия осмотрела резервуары. В ходе осмотра трещин, сколов, механических повреждений не обнаружено. Специалисты подразделения «Водоснабжения», прошедшие ежегодный периодический медосмотр, оснащенные специальным оборудованием, произвели чистку резервуаров путем механической очистки. Далее очищенная поверхность резервуаров была промыта водой, а затем продезинфицирована 10% раствором гидрохлорида кальция. По окончании дезинфекции внутренняя поверхность резервуара промыта водой и 16.04.2018 поставлена на заполнение из резервуаров № 1, 2, 5, 6.

По сообщению Ядринской районной администрации, вода на все объекты после очистки резервуаров подается, однако, пока идет процесс исследования проб воды в лаборатории, для питьевых нужд в социальных учреждениях используется бутилированная вода.

Минздрав Чувашии 17 апреля провел экстренное заседание Чувашской республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова. «На сегодняшний день в Ядринском районе пациентов с признаками заболеваний, связанных с плохим качеством питьевой воды, не зарегистрировано», – констатировали члены комиссии.

В целях безопасности и недопущения инфекционных заболеваний по-прежнему рекомендуется:

— в питьевых целях использовать только бутилированную воду, либо воду из скважин, расположенных за пределами левобережной части г. Ядрин;

— в технических целях использовать кипяченую воду с добавлением дезинфицирующих средств.