Ситуация в Ядрине под контролем Минздрава Чувашии

Воду пить бутилированную, а остальную – кипятить

Сегодня под руководством председателя санитарно-противоэпидемической комиссии министра здравоохранения Владимира Викторова прошло экстренное заседание, на котором обсуждалась ситуация в Ядрине, возникшая из-за ухудшения качества питьевой воды.

Лабораторные тесты показали, что в самих скважинах, откуда идет снабжение города водой, качество отличное, а вот в резервуары с водой попали патогенные бактерии. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева сообщила, что «при лабораторном исследовании качества воды были обнаружены несоответствия требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. 16 апреля было организовано проведение дезинфекционных мероприятий. Произведена очистка резервуаров чистой воды».

Возможно, предположили участники заседания, это произошло из-за того, что земли вокруг резервуаров фактически не участвовали в сельхозобороте. После того, как их стали обрабатывать, и возникла непредвиденная ситуация. Так ли это на самом деле комиссии еще предстоит выяснить.

Тем временем две емкости уже промыты, как только пробы воды станут отвечать санитарно-эпидемическим требованиям, ограничение на ее потребление будет снято. Еще две емкости промоют в ближайшее время. Сейчас всю воду для хозяйственных нужд в левобережной части города необходимо кипятить. А пить предпочтительно бутилированную. В магазины Ядрина она уже завезена в достаточном количестве. Владимир Викторов попросил сотрудников Роспотребнадзора проследить, чтобы на нее не поднялись цены.

Уроки в школах Ядрина сокращены до 30 минут, развлекательные центры и дом детского творчества приостановили свою работу.

По словам главного врача Ядринской центральной районной больницы Сергея Никитина медицинская помощь оказывается пациентам в штатном режиме. Пациентов с жалобами на кишечные заболевания нет. Однако при ухудшении эпидситуации в больнице дополнительно могут быть развернуты 8 коек инфекционного профиля, а также 14 коек в Красночетайской районной больнице.