МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии

«В республике за годы реализации Национальной стратегии действий в интересах детей (2012–2017 годы) выстроена четкая система обеспечения и защиты прав и интересов детей. Мы приступили к реализации масштабных демографических инициатив Президента России по адресной поддержке семей с детьми. Отрадно отметить положительный результат проведенной работы. В Чувашии по сравнению с 2011 годом на 43% увеличилось количество многодетных семей. Безусловно, проблемы есть. Но наши семьи не боятся, что у них появятся материальные проблемы в связи с рождением детей. Демографические инициативы Владимира Путина позволяют создавать равные условия для семей с детьми».

(Из выступления на международной научно-практической конференции «Социально-правовая защита детства как приоритетное направление современной государственной политики»)