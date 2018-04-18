Паводок пошел на убыль

А сотрудничество с Германией — в рост

Пик половодья в республике можно считать пройденным, доложил на вчерашнем еженедельном правительственном совещании председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров. Тогда как в ряде соседних регионов обстановка остается сложной.

Устойчивый спад воды наблюдается, в частности, на реке Цивиль — ее уровень заметно ниже, чем в тот же прошлогодний период. На Суре у Алатыря спад, правда, небольшой, но стабильный. Река практически освободилась ото льда. Правда, в Чебоксарском водохранилище вода пока прибывает, но «в нормативном русле», отметил глава ГКЧС.

Зато совсем не «нормативная» обстановка с безопасностью на воде — за минувшую неделю утонули три человека. В том числе рыбак, рискнувший порыбачить на опасном льду. «Таких эстремалов надо сдерживать», — сказал Глава республики Михаил Игнатьев. Он также напомнил о мерах безопасности на строительных объектах вокруг колодцев и других сооружений, куда можно попасть по неосторожности. Было заострено внимание глав столичной администрации и Новочебоксарска и на уборке «послезимнего» мусора на улицах. В частности, в новом микрорайоне «Садовый».

Вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин рассказал об итогах презентации Чувашии в германском городе Хэмниц в рамках Дней российской экономики. В ней участвовал ряд известных предприятий республики разного профиля, представители которых имели возможность также ознакомиться с местными компаниями. Была достигнута договоренность о визите представителей Германской торгово-промышленной палаты в Чувашию в предстоящем сентябре. А в начале 2019 года ожидается бизнес-миссия деловых людей земли Саксония.

Это сулит новые инвестиционные возможности с новыми рабочими местами, отметил Михаил Игнатьев. В этой связи многообещающим выглядят намерения еще одного крупного отечественного банка открыть колцентр в Чебоксарах на несколько тысяч вакансий, сообщил Глава республики. Сейчас необходимо создать все условия для закрепления интереса новых инвесторов, сказал он.

Врио министра образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов доложил об итогах досрочного этапа государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Всего был зарегистрирован 271 человек. Известны результаты экзаменов по 7 предметам. 65 человек не преодолели минимальный порог (в 2017 году — 94 человека), 21 выпускник (9%) набрал 80 баллов и выше (2017 год — тоже 21 человек). Как отметил Сергей Кудряшов, основной этап аттестации стартует в конце мая.

Эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ в Чувашии находится под постоянным контролем, заверил министр здравоохранения Владимир Викторов. Уровень заболеваемости среди детей до двух лет уменьшился. Превышение порога зарегистрировано в группе 15 лет и старше. Зато снизился уровень госпитализации. Высокая заболеваемость ОРВИ сохраняется в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле, Цивильском районе. Глава республики обратил внимание на статистику заболеваемости в зависимости от сроков вакцинации. Если ее действие снизилось, надо делать повторные прививки, сказал он.