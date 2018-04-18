Встречаем весну чистотой

На днях по всей России стартовали Дни защиты от экологической опасности.

Крупные общероссийские акции, которые состоятся в этот период, пройдут и в Чувашии. Это Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», Всероссийский день посадки леса, акция «Нашим рекам и озерам чистые берега» (в рамках федеральной программы «Вода России»). В череде запланированных мероприятий также субботники, выставки, конференции, благоустройство территорий, очистка берегов рек и родников, а также лесовосстановительные работы и ликвидация несанкционированных свалок. Итоги весенних экологических месячников традиционно подведут во Всемирный день окружающей среды, 5 июня.

Между тем первые субботники в республике начались еще до официального старта Дней защиты от экологической опасности. В одних только Чебоксарах в минувшие выходные вышли на улицы ворошить снег и убирать мусор более 3,2 тысячи горожан, было задействовано более 60 единиц различной коммунальной техники.