Эффективный статус

В Москве подведены итоги Национальной премии «Бизнес-Успех»

Достойный результат в конкурсе, организованном «ОПОРОЙ РОССИИ», Агентством стратегических инициатив и Общественной палатой РФ показал город Чебоксары. Столица Чувашии наряду с еще 12 муниципалитетами вошла в число финалистов этапа в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня». По итогам конкурса городу Чебоксары присвоен статус «Высокая эффективность закупочной системы». Напомним, что по итогам 2017 года Чебоксары в той же номинации заняли I место в Чувашии.

В прошлом году по результатам закупок экономия городского бюджета достигла более 300 млн рублей, отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Сэкономленные бюджетные средства позволили оснастить социально значимые объекты современным оборудованием, благоустроить дворовые территории. «Прозрачности освоения бюджетных средств мы уделяем особое внимание, учитывая все изменения действующего законодательства», — подчеркнул руководитель столичной мэрии.

Елена Кузнецова.