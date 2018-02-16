В Чувашии проводится уникальная операция ребенку с врожденной патологией позвоночника

Еще одна ступенька вверх

Сегодня в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования проводится уникальная операция ребенку с врожденной патологией позвоночника, которая привела его к тяжелому течению сколиоза. Подобного рода вмешательства до недавнего времени делались исключительно специалистами нескольких федеральных клиник на базе научно-исследовательских центров Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Кургана. В Чувашии теперь подобный вид хирургического лечения тоже освоен. Сегодня работает оперирующий хирург, врач высшей категории, зав. детским травматолого-ортопедическим отделением ФЦТОЭ Айрат Сюндюков.

Подробности о результатах операции — в следующих номерах газеты «Советская Чувашия».