Чувашия — в числе лидеров рейтинга эффективности работы систем здравоохранения

15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума состоялась сессия «Здравоохранение регионов РФ: эффективность сегодня и цели к 2025 году».

Организаторами и участниками делового мероприятия стали Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, руководители ряда регионов. От Чувашской Республики в мероприятии приняли участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов. Модератором сессии выступила телеведущая телеканала «Россия 24» Эвелина Закамская.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о масштабной реформе по созданию трехуровневой системы здравоохранения, результатом которой стало снижение общей смертности населения. «Интегративный показатель деятельности системы здравоохранения – это продолжительность жизни россиян. Это отмечает Президент России Владимир Путин. В последние годы продолжительность жизни россиян неуклонно увеличивается. В 2017 году она увеличилась более чем на 0,9 года и достигла национального исторического максимума – 72,7 года. Снижение смертности произошло от всех основных причин», – проинформировала руководитель ведомства.

Отмечено, что Минздрав России продолжает преобразования отрасли для удовлетворения потребностей населения в качественной и доступной медицинской помощи. При этом главной задачей остается обеспечение доступности медицинской помощи, соответствующей единым требованиям и стандартам, для каждого гражданина по месту его жительства.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова напомнила, что Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, поставил задачу увеличить продолжительность жизни в России с нынешних 72 до 76 лет к 2025 году. Она отметила, что это потребует от федеральных и региональных властей серьезных усилий, дополнительных инвестиций и принципиально новых подходов в управлении здравоохранением.

Далее состоялось обсуждение достижений и проблем в отрасли, были рассмотрены ресурсы и резервы для улучшения здоровья населения и приоритетные направления для инвестиций в отрасль.

Участникам сессии был представлен рейтинг эффективности работы систем здравоохранения регионов. Главным критерием оценки являлось достижение субъектами Российской Федерации более высокой ожидаемой продолжительности жизни за меньшие средства. Чувашская Республика была отмечена в лидерах рейтинга (2-е место среди 85 регионов).

«У нас, действительно, есть успешный опыт работы по ряду направлений», — заявил Глава Чувашии Михаил Игнатьев. По его словам, на протяжении ряда лет Чувашская Республика среди регионов России демонстрирует наиболее низкие показатели младенческой смертности. В 2017 году продолжительность жизни населения достигла исторического максимума за все годы наблюдений в республике и составила чуть менее 72 лет, что сопоставимо с российскими показателями.

«Трехуровневая система здравоохранения — от первичного звена до высокотехнологичных медицинских центров — позволяют нам из года в год добиваться снижения уровня смертности по основным классам причин, — сообщил он. – При этом мы понимаем, что не должно быть ориентации только на лечение — ориентация должна быть на здоровый образ жизни».

Михаил Игнатьев представил участникам сессии «Профиль здоровья» – стратегический план по укреплению здоровья, разработанный в Чувашии.

В республике также внедрены в практику профили здоровья семьи, мужчин, женщин и детей. Они представляют из себя свод простых правил и рекомендаций по здоровому питанию, отказу от вредных привычек, организации двигательной активности, формированиию семейных традиций и интересов. Как отметил Глава республики, каждая вторая семья сегодня использует их в повседневной жизни.

«Мы также создаем условия для занятий спортом. За десять лет в Чувашии построено более 60 спортивных сооружений. Современные физкультурно-оздоровительные центры есть в каждом муниципалитете. При этом инвалидам, детям-сиротам, пенсионерам предоставляем льготные условия посещения спортивных секций. Своим указом я закрепил ежемесячное проведение дней здоровья и спорта с бесплатным посещением любого спортивного объекта. Как результат, число постоянных посетителей спорткомплексов увеличилось за последние пять лет в 1,5 раза», — акцентировал Михаил Игнатьев.

Руководитель региона рассказал о линейке продуктов питания, обогащенных витаминами и микроэлементами, которую производят чувашские производители (йодированный хлеб, фторированное молоко, кондитерские изделия для больных диабетом и др.). Также в своем выступлении он затронул вопросы городского планирования и развития общественной инфраструктуры. Он подчеркнул, что все жилые стройки сопровождаются обустройством дворов, велосипедных дорожек, установкой детских площадок, уличных тренажёров, разбивкой парков, аллей. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.

«В республике живут активные и неравнодушные люди, готовые деятельно участвовать в развитии своих деревень и сел. Как результат, в Чувашии доля курящих снизилась на 23%, потребление алкоголя на душу населения — на 13%. Более 40% жителей республики занимаются физкультурой и спортом», — отметил Михаил Игнатьев.

В качестве проблемы, требующей особого внимания, Глава Чувашии обозначил здоровье мужского населения. Если раньше разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составлял более 13 лет, то сегодня — 12 лет. «Безусловно, это серьезный вызов, и в то же время огромный резерв в борьбе со смертностью лиц трудоспособного возраста. Требует новых подходов реализация программ по борьбе с распространением курения, алкоголизацией населения, наркоманией, программ по обеспечению безопасности на дорогах и поиск нестандартных решений для снижения дорожно-транспортных происшествий и количества жертв от них. И мы продолжим работу в этих направлениях», — резюмировал Михаил Игнатьев.