Ни дня без спорта

В Чувашии успешно развивается массовый спорт

Минспорт России опубликовал итоги смотров-конкурсов на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства и на предприятиях. Среди победителей есть и представители Чувашии.

В первой группе оценивались общественные физкультурно-спортивные объединения, клубы по месту жительства. В число лучших вошел столичный фитнес-центр «Амазонка». Во второй группе — среди предприятий, учреждений и организаций численностью работников от 500 до 2000 человек — второе место заняло акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары».

Лауреатом смотра-конкурса также признан Чувашский республиканский союз потребительских обществ.