В Чувашии вирусная нагрузка снижается

Но грипп парагриппу не уступает

Заболевания вирусными респираторными инфекциями в республике, по данным медиков всех уровней, пошли на убыль. В прошлом году в это время грипп и прочие ОРВИ были в самом разгаре. Нынче, как и предсказывали инфекционисты, вирусы разных штаммов начали проявлять свою активность еще до нового года, а потому и ресурс свой исчерпали раньше. На прошлой неделе, по данным Минздрава, сопящих и температурящих жителей республики оказалось в полтора раза меньше, чем в это же время прошлого сезона. В абсолютных цифрах это почти 6 тыс. человек.

Наибольшее число заболевших, как обычно, среди детей до 17 лет. Самыми подверженными воздействию вирусов оказались малыши от 3 до 6 лет.

Лабораторно подтвержденных случаев гриппа в республике всего 4, один пациент заболел парагриппом, трое заразились аденовирусом.

В Новочебоксарске на прошлой неделе заболели ОРВИ 462 человека, из них 446 — дети. В связи с этим 4 класса в четырех школах города закрыли на карантин. В нынешнем сезоне медики обоснованно боялись пневмоний, к счастью, массовых случаев заражения этим заболеванием не произошло.