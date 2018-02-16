Подписано cоглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашии и ОАО «Минский тракторный завод»

15 февраля на полях Российского инвестиционного форума в Сочи подписано Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и открытым акционерным обществом «Минский тракторный завод». Об этом сообщает официальный портал органов власти республики.

Подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Федор Домотенко.

Напомним, договоренность о сотрудничестве была достигнута сторонами во время посещения ОАО «МТЗ» делегацией Чувашской Республики во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром экономического развития, промышленности и торговли Владимиром Аврелькиным. Визит состоялся в рамках проведения X заседания Рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между Республикой Беларусь и Чувашской Республикой Российской Федерации в августе 2017 года в Минске.

Минский тракторный завод, основанный в 1946 году, является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но и во всём мире. Заказчикам предлагаются более 250 моделей и модификаций тракторов для всех климатических и эксплуатационных условий.

В рамках Соглашения предусмотрена реализация на территории Чувашской Республики программ, направленных на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, решение задач обеспечения организаций агропромышленного комплекса республики сельскохозяйственной техникой, запасными частями и услугами технического сервиса, повышение квалификации кадров и обучение технических специалистов на базе вузов Чувашии.

«Это стратегическое соглашение о взаимодействии с целью дальнейшего сотрудничества. Изучая рынок, пришли к выводу, что это экономически целесообразно», – подчеркнул генеральный директор ОАО «МТЗ» Федор Домотенко.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что развитие агропромышленного комплекса Чувашии открывает новые перспективы сотрудничества с Минским тракторным заводом, который является давним надежным партнером республики. Он отметил, что качественная и недорогая техника, выпускаемая ОАО «МТЗ», успешно применятся в сельском хозяйстве Чувашии, в том числе и в личных подсобных хозяйствах.