Подписано соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашии и Правительством Кабардино-Балкарии

15 февраля на полях Российского инвестиционного форума в Сочи подписано Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Правительством Кабардино-Балкарской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков.

В рамках Соглашения для развития двусторонних связей на долгосрочной основе особое внимание будет уделено созданию организационных, экономических, правовых условий. Кроме того, акцент будет сделан на создании благоприятных условий для углубления экономической интеграции хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в Чувашской Республике и Кабардино-Балкарской Республике.

Юрий Коков отметил, что у двух динамично развивающихся регионов есть много направлений для расширения сотрудничества, в частности, в аграрном секторе, сферах культуры, образования, туризма. Он выразил уверенность, что подписанный документ позволит более эффективно реализовывать те проекты, которые себя уже зарекомендовали, и расширит возможности для дальнейшего сотрудничества. «Нам есть чему поучиться друг у друга. Соглашение позволит образовать рабочую группу и перейти к плану реализации отраслевых направлений взаимодействия», – подчеркнул он.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подчеркивает, что между Чувашией и Кабардино-Балкарией выстроено конструктивное взаимовыгодное сотрудничество, налажен обмен опытом. Есть перспективы взаимодействия в туристско-рекреационной сфере. «Реализация мероприятий Соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению межрегиональных связей, позволит нам создать благоприятные условия для всестороннего развития социально-экономических отношений, увеличить товарооборот между двумя республиками», — обратил внимание он.

Отметим, по итогам 2017 года товарооборот между Чувашской Республикой и Кабардино-Балкарской Республикой составил 153 млн рублей, что выше уровня 2016 года на 8%.

В Чувашии наиболее востребованы медицинские изделия, хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, произведенные предприятиями и организациями Кабардино-Балкарии.

В свою очередь, республика поставляет в Кабардино-Балкарию кондитерские изделия, пиво, красители органические, синтетические и лаки цветные, противоградовые ракеты.

Кроме того, налажено взаимодействие между вузами регионов. Так, проводятся совместные научно-практические конференции Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В.М. Кокова и Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова.

В Чувашии проводятся культурные мероприятия и творческие вечера, посвященные известным выходцам Кабардино-Балкарии. В октябре 2017 года в г. Чебоксары состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося советского поэта, народного поэта Кабардино-Балкарской Республики Кайсына Кулиева.

Помимо традиционно существующих направлений сотрудничества планируется расширение сотрудничества по поставкам продукции для сельского хозяйства, энергетического комплекса Кабардино-Балкарии – продукции предприятий электротехнического кластера Чувашской Республики. Возможна организация обучения в центрах подготовки рабочих кадров по специально разработанным программам специалистов для обслуживания энергообъектов, служб релейной защиты и автоматики.

Для организаций туристско-рекреационного кластера, благоустройства территорий Кабардино-Балкарии интересна продукция ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования» («ROMANA»), для объектов общественного питания – профессиональное кухонное оборудование ОАО «Чувашторгтехника», для предприятий транспорта, строительства, сельского хозяйства, нефтегазового комплекса, химической, пищевой и перерабатывающей промышленности – цистерн и полуприцепов из алюминиевого сплава или стали производства ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».

Жителям Кабардино-Балкарии может быть оказана высокотехнологическая медицинская помощь в ведущих медицинских центрах Чувашии: Чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова», Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России. Об этом сообщает официальный портал органов власти республики.