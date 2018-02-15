В Чувашии будет реализован инвестпроект «Строительство производственного комплекса ПАО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ»

15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума подписано Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и публичным акционерным обществом «Научно-производственное объединение «ЭНЕРГОМОДУЛЬ». Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.

Свои подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Председатель Совета директоров ПАО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ» Александр Резников.

В рамках Соглашения к 2022 году планируется реализовать инвестиционный проект «Строительство производственного комплекса ПАО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ» в г. Чебоксары. Объем инвестиций в проект составит не менее 300 млн рублей, будет создано более 150 высокопроизводительных рабочих мест.

Александр Резников отметил, что в Чебоксарах есть достаточное количество квалифицированных специалистов, которые способны решать самые сложные задачи. «В Чувашии нам предложили хорошие условия для размещения новых производственных мощностей. Кроме того, учебные заведения республики выпускают квалифицированных ребят, из которых мы выбираем лучших для постоянной работы в штате нашей компании», – сказал он.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что основным приоритетом государственной политики Чувашской Республики является привлечение инвестиций, улучшение делового климата в регионе, развитие конкуренции. «В республике реализуется пакет «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения ведения бизнеса. Благодаря им сокращаются процедуры и сроки получения разрешения на строительство, регистрации права собственности на земельные участки и недвижимость, присоединения к электросетям, подключения к газу, теплу, воде, а также расширяются возможности привлечения инвестиций и работы с инвесторами», — рассказал руководитель региона.

Глава Чувашии также заметил, что подготовка рабочих кадров для нового производственного комплекса будет вестись на базе Межрегионального центра компетенций.

Отметим, сферой деятельности ПАО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ» является разработка и выпуск приборов силовой электроники, а также преобразовательной техники, отличительной чертой которых является высокая надежность в сочетании с превосходными техническими характеристиками.

ПАО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ» имеет филиалы в г. Москве и г. Чебоксары, представительство в г. Санкт-Петербурге.

Филиал научно-производственного предприятия в г. Чебоксары успешно работает с 2005 года.

Реализация нового инвестиционного проекта в г. Чебоксары позволит расширить номенклатуру выпускаемых изделий для обеспечения потребностей российского рынка в силовых модулях.