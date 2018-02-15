С 18 февраля изменится расписание поездов «Канаш-Чебоксары-Канаш» и «Канаш-Алатырь-Канаш»

Как сообщает Минтранс Чувашии, с 18 февраля по 22 апреля изменится расписание пригородных поездов:

— поезд № 6501 сообщением Чебоксары-Канаш до Разъезда 38 км следует согласно действующему расписанию, отправление от Разъезда 38 км в 08:13, прибытие в Канаш в 09:50;

— поезд № 6506 сообщением Канаш-Чебоксары до станции Траки следует согласно действующему расписанию, отправление от станции Траки в 15:31, прибытие в Чебоксары в 17:10;

— поезд № 6390 сообщением Алатырь-Канаш до станции Буинск следует согласно действующему расписанию, отправление от станции Буинск в 06:04, прибытие в Канаш в 07:12;

— поезд № 6395 сообщением Канаш-Алатырь до станции Буинск следует согласно действующему расписанию, отправление от станции Буинск в 19:09, прибытие на станцию Алатырь в 20:18;

— поезд № 6396 сообщением Алатырь-Канаш отправление от станции Алатырь в 16:40, прибытие на станцию Канаш в 19:10.

Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить круглосуточно по телефону 8-937-625-04-33, на сайте АО «Содружество» https://sodruzhestvoppk.ru, а также в мобильном приложении «Пригород».