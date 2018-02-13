Футболисты в Чувашию не приедут…

Международная федерация футбола (ФИФА) в конце прошлой недели обнародовала список тренировочных баз для команд-участниц чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. К великому сожалению чувашских болельщиков, Чебоксары в него не попали.

Как ранее сообщалось, в качестве штаб-квартир для проживания и тренировок одной из сборных ЧМ-2018 в столице Чувашии рассматривались два объекта: стадионы «Спартак» и «Олимпийский». Специально к соревнованиям там провели реконструкцию, чтобы площадки соответствовали требованиям ФИФА.

Всего, напомним, принять команды турнира собирались 60 тренировочных баз по всей стране. По итогам отбора определили 32 базы — по одной на каждую сборную. Во время группового этапа национальные команды будут там жить и тренироваться между матчами. Оттуда они будут отправляться в города проведения своих игр. Добавим, мировой футбол в России будут принимать 11 российских городов, ближайшие к нам — Казань и Нижний Новгород.

Базы команд